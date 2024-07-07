شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالعام الهجرى الجديد، وقال "الزهار" إن هذه الذكرى العطرة بمثابة مولد عصر جديد خرج فيه العالم أجمع من الظلمات إلى النور، خاصة أن هذه الأيام التى تفيض بنفحات العطاء والتضحية فى سبيل نصرة الحق وإعلاء قيم العدل، متمنيا لمسيرة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الشيخ أحمد الطيب المزيد من الازدهار لتمتد فيوض عطاءاته وتشمل العالم بأسره لنشر صحيح تعاليم ديننا الحنيف.

وأكد مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تحمل للمسلمين دروسا عظيمة نستلهم منها الإرادة القوية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والوفاء برسالتنا الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار، داعيا الله عز وجل أن نأخذ من هذه المناسبة العطرة العبرة، فى أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثرًا فى النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذى حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدى البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء. معربا عن امتنانه للجهود التى يبذلها شيخ الأزهر الشريف فى إظهار سماحة الإسلام والتعبير عن الدين الوسطى الصحيح ومواجهة الغلو والتشدد، وتوضيح معانى التسامح والعفو والمغفرة والحلم التى يتصف بها الله عز وجل.

وأكد الدكتور مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية أن العام الهجرى الجديد يذكرنا بأسس التسامح والرحمة التى قامت عليها الحضارة الإسلامية وبدأها خير البشر سيدنا محمد ( ص) سائلا الله عز وجل أن يعم السلام على الشعوب العربية والإسلامية لا سيما الشعب الفلسطينى الحبيب وأن يكون العام الهجرى الجديد نهاية لمأساته ولحرب الإبادة التى يتعرض لها منذ أكثر من 9 أشهر.