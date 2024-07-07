شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مشكلة ضعف المياه بمنطقة الطوابق فيصل ستنتهى خلال 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن المشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حى الهرم، وذلك على هامش الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف الجيزة، مساء اليوم السبت، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍.

وقال محافظ الجيزة إن فى ظل الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة تحديدًا، هناك زيادة فى استهلاك المياه زائد، يؤدى بدوره إلى نقص المياه خاصة فى أوقات الذروة وبعض الأدوار العليا، مضيفًا: "المواطن ليس له ذنب واحنا بنحاول نحل".

وأشار إلى إنه تم وضع حل جذرى لتلك المشكلة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتى بدأت بالفعل تنفيذ خط مياه قطر 400مم بطول 150م من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000مم، وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة، مؤكدًا: "خلال 15 يومًا هتتحل المشكلة نهائيًا".

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال سوف تساهم فى تحسين مستوى الخدمة بمناطق كعبيش والطوابق والصفا والمروة ومدينة عباد الرحمن بحى الهرم.