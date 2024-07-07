شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الجزار رئيس نيوم المصرية يوقع مع "إعمار ليبيا" عقود مشروعات بدرنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس "بالقاسم خليفة حفتر" مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع الدكتور عاصم الجزار رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عقود عدد من المشاريع المخطط تنفيذها في مدن درنة والجبل الأخضر مع شركة neom المصرية؛ حيث تأتى هذه الخطوة فى إطار رؤية الصندوق الإستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية.



جانب من توقيع العقود