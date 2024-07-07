شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة أمواج البحر من أعلى تلال الرمال متعة يومية على شاطئ العريش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تجذب يوميا مشاهد أمواج البحر الزرقاء من أعلى تلال الرمال في شاطئ العريش المصطافين للاستمتاع بمناظر خلابة للبحر وشروق وغروب الشمس.

التجربة الساحرة يقوم بها زوار بحر العريش في منطقة الريسة شرق العريش، حيث يتوافد الزوار للاستمتاع بالمشهد الخلاب الذي يجمع بين زرقة البحر وسحر الرمال الذهبية.

يتطلب الوصول إلى التلال الرملية قطع مسافة سير على الأقدام وصعود لمسافة تصل إلى 300 متر، وهذه الرحلة ليست مجرد مشي، بل تجربة فريدة تتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة المحيطة واستنشاق هواء البحر النقي.

عند الوصول إلى قمة التلال، يكافأ الزوار بمنظر بانورامي رائع للبحر المتسع أمامهم وأشجار النخيل التي تزين الساحل، وخلفهم، تمتد المناطق الرملية الواسعة، مما يضفي على المكان سحرًا خاصًا يعكس جمال الطبيعة في شمال سيناء.

لا تقتصر المتعة على مشاهدة المناظر الطبيعية فحسب، بل تمتد لتشمل أنشطة ترفيهية مثل التزحلق على الرمال، ويقوم بعض الشباب بالتزحلق من أعلى التلال وصولاً إلى حافة مياه البحر، حيث توجد منطقة سباحة هادئة تُعرف بـ"الجزيرة".

هذه المنطقة تتميز بأمواجها الهادئة وشواطئها المنحنية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالبحر.

تشهد منطقة الريسة إقبالاً كبيرًا من الشباب والأسر، الذين يفضلون القدوم عصراً لمشاهدة غروب الشمس الساحر خلف البحر. وبعد انتهاء النهار، يفضل البعض البقاء لسهرات الليل ومشاهدة شروق الشمس الخلاب من خلف تلال الرمال، مما يضفي على تجربتهم لمسة من السحر والجمال الطبيعي.

ودعا محافظ شمال سيناء المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة لمسافة 300 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين بيئة الشاطئ وتوفير أجواء مريحة وآمنة لجميع الزوار.

وقال إن المحافظة أنهت استعداداتها لموسم الصيف من خلال تنظيف الشواطئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتوزيع فرق الإنقاذ، وتشكيل لجنة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شملت التحضيرات رفع كفاءة الكورنيش البحري، وصيانة وتجهيز الحمامات، وضخ المياه العذبة يومياً، وتنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار.



الجميع يستمتع



جانب من مشهد الغروب



سحر الطبيعة



مشاهد ساحرة



مشاهدة المناظر الخلابة من اعلى التلال



مشاهده البحر من اعلي التلال