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ما أقصى مدة لحفظ اللحوم المجمدة فى الفريزر؟.. وكيل الطب البيطرى بسوهاج يوضح

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبس

الأحد، 07 يوليو 2024 04:00 ص

قال الدكتور أحمد حمدى وكيل وزارة الطب البيطرى بسوهاج، إن المدة الزمنية الآمنة لحفظ أنواع اللحوم المختلفة فى الثلاجة أو الفريزر، تختلف من نوع لأخر، على النحو التالى:

1-    الدجاج الطازج: يمكن حفظه يوم أو يومين في الثلاجة، أما المجمدة فيمكن حفظه لسنة كاملة.

2-    الدجاج المطبوخ: يمكن حفظه لعدة أيام إضافية في الثلاجة، أما في الفريزر فيمكن حفظه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

3-    اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة: يمكن حفظها في الثلاجة لخمسة أيام كأقصى حد، أما في الفريزر فيمكن حفظها من 4-12 شهرا.

4-    اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخة: يمكن حفظها 3-4 أيام في الثلاجة، وأقصى حد لستة أشهر في الفريزر.

5-    اللحوم المفرومة أو المطحونة: يمكن حفظها في الثلاجة من يوم إلى يومين أما في الفريزر فيمكن تجميدها لـ3-4 أشهر.

6-    اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج: يمكن حفظها في الثلاجة بعد فتحها من 3-5 أيام، أما في الفريزر فيمكن حفظها من شهر إلى شهرين.

7-    البيض: يمكن حفظه فى الثلاجة لشهر كامل، أما البيض المسلوق فلا يمكن حفظه لأكثر من أسبوع فى الثلاجة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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