شكرا لقرائتكم خبر عن ما أقصى مدة لحفظ اللحوم المجمدة فى الفريزر؟.. وكيل الطب البيطرى بسوهاج يوضح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد حمدى وكيل وزارة الطب البيطرى بسوهاج، إن المدة الزمنية الآمنة لحفظ أنواع اللحوم المختلفة فى الثلاجة أو الفريزر، تختلف من نوع لأخر، على النحو التالى:

1- الدجاج الطازج: يمكن حفظه يوم أو يومين في الثلاجة، أما المجمدة فيمكن حفظه لسنة كاملة.

2- الدجاج المطبوخ: يمكن حفظه لعدة أيام إضافية في الثلاجة، أما في الفريزر فيمكن حفظه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

3- اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة: يمكن حفظها في الثلاجة لخمسة أيام كأقصى حد، أما في الفريزر فيمكن حفظها من 4-12 شهرا.

4- اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخة: يمكن حفظها 3-4 أيام في الثلاجة، وأقصى حد لستة أشهر في الفريزر.

5- اللحوم المفرومة أو المطحونة: يمكن حفظها في الثلاجة من يوم إلى يومين أما في الفريزر فيمكن تجميدها لـ3-4 أشهر.

6- اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج: يمكن حفظها في الثلاجة بعد فتحها من 3-5 أيام، أما في الفريزر فيمكن حفظها من شهر إلى شهرين.

7- البيض: يمكن حفظه فى الثلاجة لشهر كامل، أما البيض المسلوق فلا يمكن حفظه لأكثر من أسبوع فى الثلاجة.