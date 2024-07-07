شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين الخدمات.. أولويات أجندة محافظ الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجديد، العديد من القضايا والملفات التي تؤرق المواطنين وتأتي على رأس مطالبهم، وأهمها تحسين البيئة ومستوى خدمات البنية التحتية والقضاء على العشوائيات ومنع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

تعددت مطالب المواطنين في أحياء ومراكز ومدن المحافظة من المحافظ الجديد، ومن بينها رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق الانضباط في الشارع وإزالة المواقف والأسواق العشوائية وحل مشكلة القمامة وتمهيد الشوارع ورفع كفاءة الطرق وتشديد الرقابة على الأسواق.

وستضع أجندة عمل المحافظة في أولوياتها خلال المرحلة القادمة اعتماد آليات عمل سريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل الدائم معهم لرصد مشاكلهم من أجل استكمال مسيرة التطوير وتحسين جودة حياتهم، إذ أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تركيزه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر معهم.

وفي رسالته لمواطني المحافظة، تمنى أن يكون على قدر طموح وآمال المواطنين، ووعد بتحقيق ما يتمنونه وبذل أقصى ما في استطاعته في سبيل خدمتهم، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته، ومؤكدًا أنه على دراية كاملة بكل مشاكل المحافظة وأنه سيسعى جاهدًا على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى.

وأشار إلى أن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التى تواجه أي منها حال تواجد أى معوقات خاصه المتعلقة بالبنية التحتية والاهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء والتصدى للإشغالات والتعديات.



