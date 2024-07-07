شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق.