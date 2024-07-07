شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 4 أغسطس بدء تحويلات الطلاب بين المدارس والمعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد والفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التعليم العام، موضحة أنها تبدأ من 2024/8/4 وحتى 2024/9/3 مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات للالتزام بتنفيذها.

يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 2025/2024 على طلاب مرحلة التعليم الأساسي.

- بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الاعدادي العام الدراسي 2025/2024 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق من قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع من القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

ـ تطبيق شرط مناظرة السن يكون حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط ، مع التأكيد علي عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

ـ يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

ـ التنبيه المشدد علي المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين علي ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ واضحا والا فلن يعتد بطلب التحويل .

ـ الالتزام بالنموذج المرفق الخاص بالتحويل.

ـ يقتصر التحويل فقط للحاصلين على الشهادة الاعدادية الازهرية في العام 2024 / 2025 للتعليم الدولي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك في ضوء الضوابط المنظمة للقبول في هذا النوع من التعليم بعد تقديم ما يفيد وجود مكان له في أحد المدارس الدولية.

