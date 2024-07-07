شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طريقة إنشاء رصيف بحرى وسط مياه ميناء الدخيلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 06:00 ص

تنفذ وزارة النقل مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، والذى يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2.

ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا، لمواجهة الطلب المتزايد، والتى ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% ويهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر.

وتعمل هيئة ميناء الإسكندرية على المشروع حاليا من خلال عمليات الردم فى البحر لإنشاء محطة للصب الجاف على مساحه 300,000 متر مربع وبطول أرصفه يصل إلى 1150 م ، وبعمق يصل إلى 16 م تقريبا حيث يهدف المشروع إلى زياده الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.