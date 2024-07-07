شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف صرف معاشات يوليو 2024 اليوم من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، فى صرف معاشات يوليو2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومنافذ الصرف للتسهيل على نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه .

وكانت أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت، أنه سيتم التنسيق والتعاون مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، لافتة إلى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية.



