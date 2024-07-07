شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: أكثر من 40 ألف مُعلم يضافون لمستحقى المعاشات سنويا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف دفعة معاشات يوليو 2024 للأعضاء والورثة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 يوليو 2024.

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أي ما يقترب من الضعف، مشيرا إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده.

وكان قد أكد خلف الزناتى، فى حوار خاص لـ"الخليج 365"، أن أزمة المعاشات مستمرة ولا يمكن حلها دون زيادة الموارد والتى تحتاج إلى تغيير القانون رقم 79 لسنة 1969، والذي تحاول النقابة تعديله منذ 3 سنوات لإجراء تعديلات على 10 مواد فقط، وأهمهم المادة المالية، لكن للأسف حتى الآن لم يحدث جديد فى الأمر.

وأضاف: يظل العضو يُسدد طوال سنوات عضويته بالنقابة اشتراكات ضئيلة، ثم يحصل عليهم خلال أول عام ونصف من خروجه على المعاش فقط، وهو أمر جعل ملف المعاشات مشكلة المشاكل فى نقابة المعلمين، فمنذ أن تولى المجلس الحالى أمور النقابة فى 2014 كانت جملة المعاشات 86 مليون جنيه، وودائع النقابة فى البنوك حينها كانت "صفر"، وحسابات النقابة كانت فقط 25 مليون، وبعد محاولات عديدة تمكنا من توفير كامل المستحقات، لكن زيادة الأعداد بشكل كبير سنويا يجعل هناك صعوبة فى زيادتها، ففى العام الحالى 2024، تم سداد فى دفعة يناير فقط 160 مليون جنيه، بإجمالى نحو 5 مليارات جنيه خلال العشر سنوات الماضية.