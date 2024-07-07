شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تعليمات لمواجهة كوارث الماس الكهربائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتسبب الماس الكهربائي في اندلاع العديد من الحرائق، سواء بالمنازل، أو بالمنشآت التي تحتوي على أجهزة كهربائية، خاصة في فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة.

ولمواجهة الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، هناك العديد من التعليمات، يؤدي الالتزام بها، إلى مواجهة اشتعال تلك النوعية من الحرائق وهي:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام