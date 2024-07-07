شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحصول على توكيل من الشهر العقارى إلكترونيا × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التوجه للشهر العقاري، لتحرير توكيل سواء في القضايا، أو التصرف في الأموال، ولذلك استحدثت وزارة العدل طرق جديدة تمكن المواطن من تحديد أقرب مكتب توثيق له، حيث يسجل عملية تحرير التوكيل عبر الهاتف، ويتم تحديد موعد مناسب له للذهاب للشهر العقاري، للحصول على التوكيل خلال دقائق.

وإنهاء طلبه فى ظرف دقائق.



وتتمثل خطوات الحجز المسبق من على تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" فى الآتى:

1- تحميل التطبيق بكتابة الاسم "ارغب فى عمل توكيل" فى مكان البحث على المتجر الإلكترونى "play store"

2- يطلب التطبيق من المستخدم بعد فتحه تشغيل خاصية تحديد الموقع "GPS"، ليقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان المستخدم.

3- يظهر على الشاشة أبرز المكاتب القريبة من المستخدم حيث يقوم باختيار أحد مكاتب التوثيق بالنقر على اسم المكتب

4- تظهر بعد ذلك صفحة ملء البيانات الخاصة بالمستخدم المتضمنة الرقم القومى الخاص والتصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر