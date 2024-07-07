كيف سقط هاكرز شبكات النقل في قبضة "أمن القاهرة"؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط أخطر تشكيل عصابي لاختراق شبكات شركات نقل الركاب واستقبال طلبات التوصيل.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيلًا عصابيًا مكون من 9 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة واستخدام بعض حسابات قائدي مركبات تلك التطبيقات والتلاعب في موقعها الجغرافي وصولاً لاستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمُستخدميها وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة وحتمية تغيير الرقم السري للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجني عليهم واستخدامه في إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "أجهزة حاسب آلي – 8 هواتف محمولة "محمل عليها محافظ إلكترونية " للمستخدمين في نشاطهم الإجرامي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التشكيلات العصابية الإلكترونية المستحدثة للنصب والإحتيال على المواطنين.