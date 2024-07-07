بعد وفاة أحمد رفعت.. بلاغ للنائب العام ضد مسئولي فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغ للنائب العام ضد مسئولي نادي فيوتشر، بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت؛ حيث وصف الواقعة بأنها إحدى سجلات الإهمال ومخالفة القوانين في الوسط الرياضي.

وطالب محفوظ في بلاغه، بمحاسبة كافة المسئولين الرياضيين في نادي فيوتشر، ومجلس إدارته باتهامات تتعلق بالقتل الخطأ، ومخالفة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأضاف، بأن سقوط أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر بالملعب، وبعد توقف عضلة القلب، ولم يتم اسعافه بالشكل الملائم، ونتج بعد ذلك وفاة اللاعب الضحية، ليكون المسؤولين عن نادي فيوتشر مسئولين بمخالفتهم الأصول الفنية، واللوائح والقوانين عن جريمة القتل الخطأ، طبقًا لنص المادة 238 عقوبات.

وأردف محفوظ، في بلاغه بأن مسئولي نادي فيوتشر في مخالفة صريحة لقانون الرياضة في المواد، 79و81و83؛ حيث تلتزم الأندية بإعداد سجل متضمنًا تاريخ اللاعبين الطبي، محدث باستمرار، وبمراعاة الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض اللاعبين للمرض، و إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد أضرار العمل الرياضي، وضع عقوبة على مخالفة ذلك.

واستطرد محفوظ في بلاغه ولهذا فقد وضعت أيضا المواد (88) و(93) و(94) من قانون الرياضة عقوبة الحبس والغرامة لمن استخدم العنف أو التهديد ضد أي لاعب وهذا ما صرح به اللاعب قبل وفاته في فيديو على إحدى الشاشات.

ويعاقب مسئولي النادي المخالف بذات العقوبات والتعويضات. مع حرمانه من صلاحيته لإدارة النادي لمدة 5 سنوات.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه للنائب العام، بفتح تحقيق موسع في وفاة لاعب مودرن فيوتشر، وتوجيه اتهام بالقتل الخطأ ومخالفة قانون الرياضة ضد مسئولي نادي فيوتشر، ومنعهم من السفر وقدم فلاشة تحتوى على ما يثبت صحة البلاغ بإقرار اللاعب ذاته بتلك الأمور صراحه، وبأن هناك مسئولين عن وفاته، وطالب باتخاذ اللازم قانونا.