تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود اضطراب في الملاحة البحرية اليوم على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد اضطراب ملاحة بحرية اليوم على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، لذا على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

ويسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 36 درجة.

فيما تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.