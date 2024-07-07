شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة: برنامج عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ملتقى طلابى بعنوان "نحو استراتيجية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى ريادة الأعمال" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار Entrepreneurship leaders

يأتى ذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى ضوء تعليمات معالى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى نحو الاهتمام بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية والتأهيلية والدورات التدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

ويقام البرنامج خلال الفترة من الاثنين 8 يوليو حتى الخميس 11 يوليو 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل منها، محاضرة عن عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الأفكار إلى مشاريع مربحة، وأخرى حول التسويق الرقمى على شبكات التواصل الاجتماعى وارتباطه بريادة الأعمال، وأيضا محاضرة عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الأمن القومى المصري، ومحاضرة حول الأمن السيبرانى وحماية المعلومات

كما يتضمن ورش عمل عن إنتاج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعى وإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة



ويركز البرنامج على أهمية التواصل فى ريادة الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يفتح آفاقًا واسعة من الفرص للطلاب ورواد الأعمال الشباب. فمن خلال هذه المنصات، يمكن للطلاب توسيع شبكة علاقاتهم المهنية، والتواصل مع المؤثرين وقادة الصناعة فى مختلف المجالات. هذا التواصل يتيح فرصًا لخلق أسواق جديدة، والتعاون فى مشروعات مشتركة، وتنظيم حملات ترويجية تعاونية.

كما يوفر البرنامج فرصة ثمينة لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يمكن للمشاركين التواصل مع رواد أعمال ذوى خبرة، والتعلم من تجاربهم، واكتساب رؤى حول أحدث اتجاهات صناعة المحتوى والتسويق الرقمي، ويهدف هذا التبادل المعرفى إلى تعزيز التعاون المثمر وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات ريادة الأعمال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب من استغلال وسائل التواصل الاجتماعى بشكل فعال فى مجال ريادة الأعمال، حيث نسعى لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

وأضاف همام: "يلعب معهد إعداد القادة دورًا محوريًا فى صقل مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل المتغير. من خلال هذا البرنامج، نهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال الشباب القادرين على المنافسة فى العصر الرقمي، مع الحفاظ على القيم والهوية الوطنية." حيث يكتسبون مهارات عملية فى مجال ريادة الأعمال الرقمية، وفهمًا أعمق لتحديات وفرص العصر الرقمي.