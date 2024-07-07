شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المصطافين: ارتفاع بالأمواج يصل إلى 2.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 11:36 ص

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية اليوم على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (2.5:1.5 ) متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين توخى الحيطة والحذر على الشواطئ واتباع تعليمات إدارات الشواطئ وتجنب التعمق داخل البحر لارتفاع الأمواج .

ويشهد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.