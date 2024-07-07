منها "عهدة الأدوية".. ما الأعمال التي يحظر تشغيل التمريض بها في المستشفيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

يشتكي عدد من العاملين بالتمريض من تشغيلهم في أعمال "غير تمريضية" مثل المعمل والأشعة، في الوقت الذي يلجأ بعضهم إلى النقابة العامة للتمريض والإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة لتحديد موقفهم من تلك الأعمال.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية لتوزيعه على المستشفيات الحكومية، متضمنًا تعليمات مهمة شأن عمل فرق التمريض، ويخص عدم تكليف أفراد هيئة التمريض للعمل في الأقسام غير التمريضية مثل (المعمل - الأشعة - الصيدلية - المطبخ - المغسلة)، وتفرغهم للأعمال الفنية التمريضية فقط خاصة الأقسام الحرجة؛ نظراً للعجز الذي تعاني منه بعض الأقسام الحرجة في المستشفيات وعدم تسليمهم أي عهد ليست من ضمن الاختصاصات المنوطة لهم.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تكليف أفراد هيئة التمريض للعمل في الأعمال غير التمريضية حرصا من الوزارة على الحفاظ على القوى البشرية التمريضية وتفرغهم للأعمال الفنية التمريضية الجيدة والاستفادة منهم كأولوية أولى للأقسام الحرجة لسد العجز بها.

كما طالبت بضرورة عدم استلام التمريض لعهد الأدوية، إذ أن هذه العهد مسئولية الصيادلة وليس مسئولية أفراد هيئة التمريض؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل التمريض وتفرغهم للعمل الفني فقط.

وأشارت إلى أنه يتم استلام الأدوية وأدوية الطوارئ والمستلزمات الخاصة بالمرضى أثناء فترات العمل المختلفة، مع عدم تسليم أفراد هيئة التمريض أى عهد ليست من ضمن الاختصاصات المنوطة لهم، والالتزام بالتوصيف الوظيفي الخاص بأفراد هيئة التمريض.