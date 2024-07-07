حكم بفصل موظفة اختلست كسور الجنيهات من رواتب العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم فصل موظفة بإدارة منشأة ناصر التعليمية من الخدمة، لما نُسب اليها من جريمة اختلاس كسور الجنيهات من رواتب العاملين، منذ بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة.

وقالت المحكمة، إن المخالفة المنسوبة للمحالة، والتي تتمثل في اختلاس مبالغ مالية عبارة عن كسور الجنيه من رواتب ومستحقات العاملين بإدارة منشأة ناصر التعليمية منذ بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة بإجمالي مبلغ 85 الفا 641 جنيها، من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود محدداً الوقائع المكونة لها تحديداً دقيقاً سابغاً عليها التكييف القانوني السليم منزلاً أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق عليها.

وأضافت المحكمة، أن هذه الأسباب قد انتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً.