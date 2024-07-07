سقوط حرامية البترول في الأقصر.. 4 تشكيلات عصابية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، أفادت بقيام 4 تشكيلات عصابية بالاستيلاء على المواد البترولية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور استهدفت الأجهزة الامنية المكان وضبط 3 تشكيلات عصابية مكونة من 7 أشخاص "بينهم 3 ملاك محطات وقود" – لأحدهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزتهم 5.500 طن سولار - 500 لتر بنزين "بدون أوراق أو فواتير" محملين على 2 سيارة نقل ومركبة تروسيكل، وضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتهما 1.980طن سولار "بدون أوراق أو فواتير" محملين على مركبة تروسيكل.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.