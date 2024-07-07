شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17 جنيها

‏- البصل 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 25جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.