شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الإسكندرية: توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بالذرة والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، حملة للتفتيش والرقابة على المبيدات والأسمدة، حيث تقوم وزارة الزراعة من خلال الأجهزة المختصة بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.

كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية في إدارة خورشيد الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول الذرة الشامية، كذلك تم توعية المزارعين بضرورة إتباع السياسة الصنفية للمحصول وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية، ومكافحة دودة الحشد الخريفية،

و تعد دودة الحشد من أخطر الحشرات التي تهدد محصول الذره في مصر وسرعتها تصل الي 100 كم في اليوم وتضع انثي الحشره نحو 2000 بيضه خلال فترة حياتها والتي لا تزيد عن 30 يوم في الصيف و90 يوم في الشتاء وهي تصيب وتتغذي علي اكثر من 80 نوع من النباتات و المحاصيل المنزرعه في مصر.

جدير بالذكر أن دودة الحشد دخلت أفريقيا عام 2016 ودخلت مصر في مايو 2019 قادمه من السودان منذ 5 سنوات وكان ظهورها الاول في جنوب مصر وحاليا منتشرة في مصر.