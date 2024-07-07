شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بالعام الهجرى 1446.. 10 نصائح من دار الإفتاء تبدأ بها عامك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المسلمون، اليوم، بعاما هجريا جديدا، حيث حرصت دار الإفتاء المصرية على تقديم 10 نصائح تساعدك على بدء عام هجرى جديد، فى مقدمتهم بر الأهل والأصدقاء.



وجاءت النصائح احتفالا بـ العام الهجرى الجديد كالتالى:

1- لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يُعوض وكان الحسن البصرى يقول: «إنما أنت أيام، كلما ذهب يَوْمٌ ذهب بعضك»

2- لا تنسَ التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعى وراء الرزق، فالإنسان قبل البنيان

3- لا تحزن على ضياع شيء يَسرك، فربما كان أمرًا عواقبه تضرك

4- تفكر فى كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك، وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرء كانت له فكرة، ففى كل شيء له عبرة

5- اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه، لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة.

6- حافظ على صلاتك، فهى صلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة.

7- استعن بالله، وتيقن بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

8- اجعل للناس حظًّا من الشكر: والديك إذ أنعما عليك، إخوتك إذ تشد بهم عضدك، أصدقائك وأحبائك إذ يعينوك على شئون حياتك.

9- تعلم كل يوم ولو كلمة، فالعلم يكسبك المعرفة التى بها تستطيع القيام بحق دينك ووطنك.

10- حدد أهدافك التى تعيش من أجلها، وضع خطة تسير عليها فى أيامك القادمة؛ لكيلا تخطئ هدفك.