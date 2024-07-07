شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا بالأسلحة موقع البغدادي الإسرائيلي وحققنا إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله اللبناني: استهدفنا بالأسلحة الصاروخية موقع البغدادي الإسرائيلي وحققنا به إصابة مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.