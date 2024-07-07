شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تستعرض مع رئيس صندوق التنمية الحضرية مشروعات "سكن كل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء شهد استعراض أهم ملفات التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات وبصفة خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وإقامة العديد من مشروعات الإسكان الجديدة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية .

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود صندوق التنمية الحضرية في تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى بالمحافظات وتوفير احتياجات المواطنين من سكان تلك المناطق ، مؤكدة ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصيانة المشروعات الجديدة وخاصة المناطق غير الآمنة لتحقيق الاستدامة لها وضمان الحفاظ على هذه المشروعات وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق في إطار الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق .

كما تطرق اجتماع وزيرة التنمية المحلية والمهندس خالد صديق إلى استعراض موقف بعض المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" والتي تهدف إلى توفير سكن حضارى يتناسب مع كافة فئات المجتمع المصري .

ومن جانبه أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن سعى الصندوق المستمر في تحقيق التنمية للمجتمعات السكنية المختلفة والعمل على ضمان حق جميع المواطن في الحصول على مسكن آمن وملائم وتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

ومن ناحية آخري عقدت وزيرة التنمية المحلية عدداً من اللقاءات مع على مدار اليوم الأحد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع عدد مساعدي الوزيرة وقيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مستجدات ملفات العمل المختلفة .

كما قامت الدكتورة منال عوض ، بجولة تفقدية للإدارات والوحدات المركزية والقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة وعلى رأسها الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ووحدة المخلفات البلدية الصلبة ، وقطاعات التفتيش وتقويم الأداء والشئون المالية والقانونية وبرنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية وقطاع المحليات ومتابعة أداء القيادات المحلية بالمحافظات وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام الوزارة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها على التعرف على جميع العاملين والقيادات بالقطاعات والإدارات المختلفة التي تفقدتها والتعرف على أهم الملفات العاجلة التي يتم العمل عليها لخدمة المواطنين في جميع المحافظات .