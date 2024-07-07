شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أرسل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ.

وقال فاروق إنه بمناسبة العام الهجري الجديد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجموع الفلاحين في مصر، ان اتقدم لسيادتكم في هذه المناسبة، بخالص التهاني وأصدق الامنيات، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وسلام وأمان على مصر والمصريين، وان يعم الخير على منطقتنا العربية والإسلامية.

واشار وزير الزراعة الى أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني الجهاد لنشر مبادئ الدين الاسلامي، في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي تحمل العديد من الدروس العظيمة، من بينها الإرادة والصمود والمثابرة والتضحية لتحقيق الأهداف النبيلة.

وقال فاروق: أدعو الله تعالي ان يعيد علينا هذه الذكرى على مصر بكل تقدم ورقي ورفعة وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لهذا الوطن.. وكل عام وسيادتكم بخير.