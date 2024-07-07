شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل.. 6 إحلالا وتجديدا و4 صيانة وتطويرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد يوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها (6) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه (26) مسجدًا منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد ( 12107) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (731) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية أوقاف الفيوم

5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية

3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

مديرية أوقاف الشرقية

4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير