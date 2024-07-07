شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومى: الحكومة الجديدة تحضر بكل هيئاتها أمام البرلمان غدا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تحضر بكل هيئاتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.

وأضاف مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز"، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة.



الحكومة الجديدة

وتابع المصدر الحكومى، إن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس غدا وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.