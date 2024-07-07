شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إطلاق ما بين 20 لـ40 صاروخا من الجنوب اللبنانى نحو جبل ميرون والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال إطلاق ما بين 20 إلى 40 صاروخا من الجنوب اللبناني نحو جبل ميرون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.