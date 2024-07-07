شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة سودانية مشيدة بمؤتمر ‎القاهرة: نجح فى جر بعض القوى لمربع وقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الناشطة السودانية عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سلمى نور، بـ مؤتمر القوى السودانية الذى استضافته القاهرة أمس، السبت، تحت عنوان معاً لوقف الحرب فى السودان .

وقالت في تغريدة على منصة X، إن مؤتمر ‎القاهرة نجح قبل أن يبدأ في جر بعض القوى المدنية كالكتلة الديمقراطية لمربع ضرورة وقف الحرب في ‎السودان، بعدما كانت هذه القوى داعمة للحرب واستمرارها تحت أي تكلفة في سبيل القضاء على الدعم السريع.

ويأتى المؤتمر استمرارا للجهود المصرية المبذولة في وقف الحرب في دولة السودان الشقيق، استضافت القاهرة مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، من أجل بحث سبل إنهاء الأزمة الراهنة، وفي إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

وكذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وتأتي الدعوة المصرية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.