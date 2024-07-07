"عاكس شقيقته".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين كلٍ من عاطل - مقيم دائرة القسم – له معلومات جنائية، عاطل - مقيم بذات العنوان لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثاني للتعرض لشقيقته فقام على أثرها الثاني باستقلال دراجته النارية، واصطدم بالأول عمداً محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.