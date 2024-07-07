شيرين وحسام.. بلاغات جديدة وترند: ضرب وتعذيب وتكسير و3غرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بعد هدوءٍ لم يدم طويلًا، عادت المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب إلى قائمة التريند مجددًا بعدما اتهمته في محضر رسمي بالتعدي عليها بالضرب ما أدى لدخولها المستشفى..

بعد 24 ساعة تحقيقات، استمعت فيها النيابة لأقوال شيرين وحسام وابنة المطربة أخلت سبيله بكفالة مالية.

يرصد "الخليج 365" آخر تطورات المحضر الثاني بين "شيرين وحسام" في التقرير التالي..

3 غرز في الرأس

في الخامس فجر السبت، وصلت شيرين عبد الوهاب إلى قسم التجمع الخامس والدماء تسيل منها، متهمة حسام حبيب بالتعدي عليها.

وقالت شيرين إنها توجهت لشقة ملكها تستخدمها كأستوديو لأغانيها، وفوجئت بوجود حسام حبيب، فطلبت منه إعادة أموال كانت أعطتها له لتشييد الأستديو، لكنه أخذ هاتفها وتعدى عليها بالضرب المبرح، مما أصابها بجروح في جميع أنحاء جسدها.

أضافت أنها أصيبت بجرح في الرأس استلزم 3 غرز.

حسام حبيب ينفي

لكن المطرب حسام حبيب نفى الاتهامات المسندة إليه، قائلًا "أنا مكنتش أتخيل أكون طرف في الخناقة بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت وأنا تدخلت وفضيت المشاجرة بينهم".

وطلب "حبيب" سماع شهادة ابنة شيرين، قائلًا "أنا لو قولت شيرين عملت إيه في بنتها هتنتهي عند الناس"، مضيفا أنه اتصل بطليق شيرين الأول ووالد ابنتيها، ليستغيث به لإنقاذ ابنته، ما أغضب طليقته.

معاينة الأستديو

عاينت النيابة الأستديو الذي شهد المشاجرة، حيث تبين بعض التكسير في محتويات الشقة، قال حبيب إنه بسبب عصبية شيرين.

فيديو تحطيم مقتنيات داخل استوديو

وصف ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، تصرفها في الفيديو الذي ظهرت خلاله تقوم بتحطيم مقتنيات داخل الاستوديو الخاص بها، بأنه كان نابع من محاولتها الدفاع عن نفسها.

وعن استخدام البعض للفيديو للإشارة إلى أن المطربة هي التي بادرت بالاعتداء على طليقها الفنان حسام حبيب، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المطربة شيرين عبدالوهاب، كانت في حالة دفاع عن النفس، وهو ما يؤكده الشهود، وكل من سرب هذا الفيديو، بهدف التأثير على التحقيق، معرض لاتخاذ إجراءات قانونية، ضده".

إخلاء سبيل حسام حبيب

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المطرب حسام حبيب على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبد الوهاب، داخل شقتها بالتجمع.

شيرين وحسام "سلسلة أزمات"

سبق أن قدمت شيرين بلاغًا ضد حسام حبيب اتهمته بالنصب والسرقة، قالت إنها طلبت منه شراء سيارة وفوجئت بتسجيل السيارة باسمه، وتم حفظه بعد تصالحهما.

وقدمت شيرين ثلاث بلاغات أخرى خلال فترة خلافاتهما اتهمت فيه والد حسام حبيب بالسب والقذف والتشهير بها.

خامس البلاغ، قدمته شيرين ضد حسام اتهمته بالاستيلاء على حقوقها في أغنية "غاب الفرح"، الذي رد عليه الأخير ببلاغ يتهمها بالتعدي على حقوقه في الأغنية.