تحرر 1479 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 37 ألفا و97 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 14 ألفا و779 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2041 مخالفة سير بدون ترخيص و20 مخالفة موقف عشوائي و1479 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و16 مخالفة دراجة نارية و6 مخالفات لشروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.