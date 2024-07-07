زوّر توكيل قضايا.. أول قرار من النيابة ضد شقيق عصام صاصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة مع شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، عقب إلقاء القبض عليه في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل شهر عقاري"، لصالح شقيقه أثناء تواجده خارج البلاد، بعد إخلاء سبيله في دهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، وسفره لدولة الإمارات.

وقال "محمد" شقيق عصام صاصا خلال 12 ساعة كاملة، تحقيقات أنه لا يعلم شيئا عن الاتهام المنسوب إليه بتزوير محرر رسمي، وأصر شقيق مطرب المهرجانات طوال جلسة التحقيق على عدم علمه بأمر التزوير وردد طوال التحقيق قائلا:"معرفش حاجة عصام هو اللي بعتني وقالي هتاخد ورقة وتمشي".

وقررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل بالشهر العقاري".

كانت ألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى مباحث الجيزة، بتورط شقيق مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بتزوير أحد التوكيلات الرسمية الصادرة من الشهر العقاري، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجاري استكمال التحقيقات معه

كانت قررت النيابة العامة، إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير في اتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات.