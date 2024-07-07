حبس شقيق كهربا سنتين في واقعة التعدي على رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد ورمضان يونس:

قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، بحبس شقيق كهربا سنتين في واقعة اتهامه بالتعدي على المطرب رضا البحراوي.

وقال المحامي محمد أمين، دفاع رضا البحراوي، إن موكله تصالح في واقعتي التعدي بالسب والتلفيات لكن هناك تهم لا يجوز فيها التصالح مثل البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شقيق كهرباء واثنين آخرين بعد اعتدائهم على "البحراوي" بمنطقة المعادي.

اتهم البحراوي الثلاثة بالتعدي عليه في إحدى الحفلات على باخرة نيلية بالمعادي وتكسير سيارته يوم 10 يونيو الحالي، ودلت التحريات والفيديوهات المقدمة على صحة الواقعة.