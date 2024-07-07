بعد مدرب المنتخب الأولمبي.. وزير سابق ضحية جديدة للصوص في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شكل مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات سرقة فيلا وزير سابق بالشيخ زايد.

اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد بحضور وزير الصناعة الأسبق للإبلاغ عن تعرضه للسرقة.

الوزير السابق قال إنه اكتشف سرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة وشاشة من فيلا غير مقيم بها باستمرار ولم يشتبه في أحد.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه بمراجعة مداخل ومخارج الفيلا وفحص العاملين السابقين والحاليين.

يشار إلى أن الواقعة هي الثانية في ذات المدينة بعد سرقة أكثر من ٢٠ سبيكة ذهبية من فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي.