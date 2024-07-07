حبس وتصالح.. منطوق الحكم على شقيق كهربا في واقعة رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد حكمها في واقعة اتهام شقيق كهربا وآخر بالتعدي على المطرب رضا البحراوي.

وجاء في منطوق الحكم؛ حبس شقيق كهربا وشريكه سنتين، وحبس شريكه 3 أشهر لحيازة سلاح أبيض، والتصالح بواقعة الإتلاف.

وقال المحامي محمد أمين، دفاع رضا البحراوي، إن موكله تصالح في واقعتي التعدي بالسب والتلفيات لكن هناك تهم لا يجوز فيها التصالح مثل البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شقيق كهرباء واثنين آخرين بعد اعتدائهم على "البحراوي" بمنطقة المعادي.

اتهم البحراوي الثلاثة بالتعدي عليه في إحدى الحفلات على باخرة نيلية بالمعادي وتكسير سيارته يوم 10 يونيو الحالي، ودلت التحريات والفيديوهات المقدمة على صحة الواقعة.