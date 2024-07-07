تطور جديد في قضية حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنتهي النيابة العامة بالشيخ زايد الإجراءات الأخيرة، في اتهام الفنان عباس أبوالحسن بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي، ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.

وقررت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، استدعاء الفنان عباس أبوالحسن للمرة الثانية، لمواجهته بأقوال المصابة الثانية، كما تتولى النيابة العامة، مواجهته بتعديل الاتهام الموجه إليه من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد وفاة إحدى الضحيتين متأثرة بإصابتها.

واعتذر "أبو الحسن" عن حضور جلسة التحقيق المحددة له من النيابة العامة خلال هذا الأسبوع معللاً بعدم قدرته على الحركة بعد بسبب الجراحة التي خضع لها في قدمه بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس مع تعهده بالحضور إلى النيابة فور سماح حالته بالحركة.

كانت النيابة باشرت تحقيقات استمرت لمدة تقارب 7 ساعات، أفاد خلالها الفنان عباس أبوالحسن بتفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائدًا من مول العرب متوجهًا إلى منزله على الطريق الصحراوي، وأنه وقت وقوع الحادث كانت الساعة تقريبًا من الثالثة والنصف عصرًا، وكان يسير بسرعة 30 كم / ساعة بسبب ازدحام الطريق، وفجأة خروج سيدتين من خلف سيارة أخرى على يساره، مما أدى إلى اصطدامه بهما بعد فشله في تفاديها.

وأضاف أبوالحسن خلال التحقيقات أنه توقف على الفور ونزل للاطمئنان على السيدتين، واتصل هاتفيًا بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، وأثناء مساعدتهما في ومحاولة رفع سيارته التي اشتبكت بملابس احدى السيدتين، أصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى، وبعد وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حضر رجال الشرطة وتحفظوا عليه، ثم تم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على إصابته، حيث تبين أنه يعاني من قطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيليس" يستدعي تدخلًا جراحيًا.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة عدة قرارات، منها إخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع أقوالهما وتبين أنهما ما زالتا في غرفة الرعاية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

كما قررت أيضًا عرض السيارة من نوع تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الإدارة العامة للمرور لفحص حالة السيارة وقت الحادث.

وأجرى أمس الفنان عباس أبو الحسن جراحة في قدمه بعد إصابته في الحادث بقطع في وتر اكيليس، وقال في منور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قدرالله وما شاء فعل ، أشكر العدد الغفير من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال على وكانوا بمثابة السند النفسي في اختبار صعب مريت ومازلت أمر به، وأنا مدين لكم بالامتنان والعرفان، خضعت أمس الأول لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر " اكيلس "Achilles tendon في ساقي اليمنى والذي كان قد قُطع فجأة لعدم تحمله ضغط وزن سيارتي الهائل خلال محاولاتي المستميتة لرفعها وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة المرتفعة.

سأظل في تلك الجبيرة السوداء المبينة بالصور لمدة 6 أسابيع ممتنعا عن الحركة ومن بعدها برنامج علاج طبيعي لمدة ستة أشهر، على أمل استعادة حركتي الطبيعي تدريجيا من بعدها.

كما منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال أحد المصابتين وستعود الى منزلها، وقد تحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة ويحتاج إلى دعواتكم.