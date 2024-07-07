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علقة موت .. توك توك طائش يدهس مواطن أمام مترو بولاق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:
تعرض مواطن للدهس أسفل عجلات "توك توك"، كان يسير بسرعه طائشة حال سيره في الشارع، ما أصابه بجروح عميقه في الرأس.
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغًا من الأهالي مفادها بقيام سائق" توك توك"، بدهس مواطن أمام المارة، بجوار محطة مترو بولاق الدكرور، حال سيره في الشارع.
قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، إذ تبين بالمعاينة أنه مواطن أربعيني مصاب بجروح في الرأس والوجه.
الأهالي تمكنوا ضبط السائق المتهم قبل هروبه بعد واقعة الدهس، فيما اقتادته قوة أمنية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، لتحرير محضر بالواقعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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