وزيرا الزراعة والري يبحثان سبل دعم المزارعين -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزيران حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق المشترك، في الموضوعات المرتبطة بالجانبين، وعلى رأسها المشروعات القومية، خصوصًا تطوير الري الحقلي، وتوعية وتشجيع المزارعين في مختلف المحافظات بأهمية والفوائد التي تعود على المزارعين نظير هذا التطوير.

واستعرض اللقاء أيضًا جهود وقرارات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتَي الزراعة والري، والتي من دورها المساهمة في تحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري ودعم المزارعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

واستقبل فاروق أيضًا الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والذي حرص على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، مبديًا رغبته في التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، وجامعة سوهاج، لتطوير المشروعات الإنتاجية الزراعية التابعة للجامعة، من بينها مركز تجميع الألبان، ومزرعتا الجامعة بالكوثر والكوامل البالغ إجمالي مساحتهما نحو 500 فدان.

وأكد وزير الزراعة حرصه على التعاون والتنسيق المشترك، فضلًا عن إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات التي تمت الإشارة إليها، من خلال المراكز البحثية التابعة للوزارة، من أجل تحقيق أقصى عائد اقتصادي لها، وزيادة الموارد.