بعد انفصالها عن علي غزلان.. من هي الإعلامية فرح شعبان؟- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الإعلامية فرح شعبان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الجتماعي إنستجرام، انفصالها عن البلوجر علي غزلان.

وقالت فرح شعبان: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل..تم الطلاق رسميًا مع زوجي علي غزلان."

وفيما يلي أهم المعلومات عن فرح شعبان:

فرح شعبان هي إعلامية وصانعة محتوى، حيث قدمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات عام 2019، فضلًا عن كونها محبة للسفر ودائمًا ما تشارك متابعيها لقطات من سفرها عبر صفحتها الشخصية.

يتابع فرح أكثر من 2.4 مليون على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

فرح شعبان كانت ملكة جمال مصر عام 2017، بالإضافة إلى كونها الوجه الإعلامي لمبادرة "أنتِ الأهم" وسفيرة النوايا الحسنة.

ونشرت فرح اليوم منشور انفصالها عن علي غزلان، وكتب غزلان عبر منشور له: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال رسميًا مع زوجتي فرح شعبان، أشهدكم وأشهد الله أنها كانت خير الزوجة ولكن لم يتم الإتفاق".

وأضاف غزلان: "هي إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء واتفاق..اتمنى لها استمرار النجاح في الحياة..وأتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل، لأننا هنفضل ضهر بعض علشان خاطر ابننا رحيم..وهفضل سندها لحد آخر يوم في الدنيا".