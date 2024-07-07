التحقيق مع عصابة اختراق شبكات شركات نقل الركاب بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب، بعدما قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالقبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب وسحب أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام تشكيل عصابي مكون من (9 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة، واستخدام بعض حسابات قائدي مركبات تلك التطبيقات والتلاعب في موقعها الجغرافي، وصولًا لاستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمُستخدميها، وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة، وحتمية تغيير الرقم السري للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجني عليهم، واستخدامه في إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (أجهزة حاسب آلي- 8 هواتف محمولة "محمل عليها محافظ إلكترونية" المستخدمة في نشاطهم الإجرامي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.