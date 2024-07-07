شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تؤوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين. التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة. قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار. البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو مدبولى: التنسيق الكامل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى لاستكمال تنفيذ المخرجات

تعرض حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، برنامجها علي مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية. قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تحضر بكل هيئتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس. وزير التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ في مستهل سلسلة لقاءات دورية سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا التي تواجه العملية التعليمية وفقًا للتحديات على أرض الواقع، وطرح مقترحات وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ قبل بداية العام الدراسى 2024/ 2025. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثالث عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل. وزير وزير الرياضة : تشكيل لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت معلومات الوزراء: ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 9.7 مليارات دولار أعلن تصنيف ليدن Leiden الهولندي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت إدراج 15 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بالتصنيف، وذلك بزيادة جامعتين مقارنة بالعام الماضى 2023 والذى شهد إدراج 13 جامعة مصرية بالتصنيف. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد والفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التعليم العام، موضحة أنها تبدأ من 2024/8/4 وحتى 2024/9/3 مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات للالتزام بتنفيذها. وزارة التعليم: 4 أغسطس بدء تحويلات الطلاب بين المدارس والمعاهد الأزهرية أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 271 ألفا و226 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و617 مليونا و102 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم. وزير الشئون النيابية والقانونية: مخرجات الحوار الوطنى حظيت بـ 136 توصية التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة. وزير الشئون النيابية والقانونية: مخرجات الحوار الوطنى حظيت بـ 136 توصية إصدار 271 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال يونيو عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، مساء أمس، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، مع جميع شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وشركات التشغيل والصيانة، العاملة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل العقبات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة. وزير دفاع إسرائيل: نحن فى توقيت حساس وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إننا في توقيت حساس وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا. وزير دفاع إسرائيل: نحن فى توقيت حساس وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا وزير الإسكان: توجيهات رئاسية بدفع معدلات العمل وإنجاز المشروعات ‫حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من بداية موجة شديدة الحرارة على كافة انحاء الجمهورية من الثلاثاء القادم ولمدة أسبوعين تزامناً مع بداية شهر أبيب "أبو اللهاليب – طيّاب الزبيب" نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال 2-3 أسابيع القادمة . مركز المناخ: موجة شديدة الحرارة من الثلاثاء القادم ولمدة أسبوعين التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن الهولندي وزير التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول يرصد هلال القمر الصغير لـ شهر محرم بعد غروب الشمس اليوم الأحد 7 يوليو 2024 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير بسماء الوطن العربي. هلال محرم يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة مصدر حكومى: الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى تحضر بكل هيئتها أمام البرلمان غدا شهد سعر الذهب في السوق المصري خلال التداولات الصباحية اليوم تسجيل أعلى مستوى للذهب منذ ثلاثة أشهر تقريباً بسبب الصعود العالمي للأوقية عند مستويات اقتربت من 2400 دولار وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3230 جنيها.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3691 جنيها.

عيار 21 يسجل 3230 جنيها.

عيار 18 يسجل 2769 جنيها.

عيار 14 يسجل 2153 جنيها.

الجنيه الذهب 25840 جنيها. أسعار الذهب فى مصر تسجل 3230 جنيها للجرام عيار 21

مصر تدين قصف مدرسة تؤوى نازحين فلسطينيين بالنصيراتغدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النوابغدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.