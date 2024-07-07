"كانوا في منزل صديقتهم".. كشف ملابسات مشاجرة حفل البلوجرز في التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت مباحث القاهرة، تفاصيل ملابسات واقعة التعدي بالضرب على صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وإصابته بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة في التجمع الأول.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (صانع محتوى على وسائل التواصل الإجتماعي – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصين "صانعي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي"، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم حال تواجدهم بإحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم "صانعة محتوى" بمنزلها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجني عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.