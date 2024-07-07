شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة فى النيل بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالأحد، 07 يوليو 2024 08:37 م
سقطت سيارة بداخلها عروسان وسائق داخل نهر النيل بمنطقة المعادى، ما أدى إلى وفاتهم، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طوارئ الصحة بسقوط سيارة بداخلها أشخاص من أعلى الدائرى فى نهر النيل نطاق المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة عروسين وسائق، وجرى نقلهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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