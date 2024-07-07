شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفحص ما أثير حول تقارب أسئلة الكيمياء مع بعض المراجعات والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على فحص ما أثير من جانب بعض المعلمين في مادة الكيمياء للثانوية العامة بخصوص تقارب عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء، حيث يتم التحقيق فيما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء من معلمين أو أولياء أمور، للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حده وعلاقته بأسئلة الامتحان، حيث إن اللجنة المتخصصة تضمن كوادر من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة، وتقوم بالتدقيق الصارم في كل ما أثير، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.

وأدى طلاب الثانوية العامة السبت 6 يوليو الجارى، امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالا فى كل مادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الجغرافيا سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، حيث يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخري، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة علي الكتيب.