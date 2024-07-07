شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم سالم: موقف مصر داعم للشعبين الفلسطيني والسودانى منذ بداية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أن موقف مصر واضح وداعم وقوى، سواء في حرب إسرائيل على غزة أو حرب السودان، وذلك منذ اندلاع الحربين وليس الآن، مشيرا خلال حواره على الهواء مع الإعلامية إيمان العقاد في برنامج مباشر من مصر، المذاع على الفضائية المصرية اليوم الأحد، برئاسة تحرير علي عثمان وإخراج شريف الجمال، أن هناك رفض مصرى ـ سورى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما تم التأكيد عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السورى بشار، وضرورة تجنب اتساع الصراع بالمنطقة.

كما استعرض سالم، جهود مصر في ادخال المساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري واستقبال اكثر من 100 ألف فلسطيني بين جرحي ومصابين ومرافقين وعاملين وطلاب خلال الفترة الماضية ، قبل اغلاق معبر رفح من قبل إسرائيل من الجانب الفلسطيني لليوم ال 62 على التوالي ، علاوة على الوضوح في أن يكون معبر رفح مصري فلسطيني فقط بعيدا عن سيطرة إسرائيل على المعبر، مشيدا بجهود الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء .



أوضح ان موقف مصر داعم لإنهاء الصراع في السودان وأن مصر كما أشار الرئيس السيسى لن تدخر جهدا لرأب الصدع بين الأطراف السودانية وذلك خلال استقباله وفد من الاشقاء السودانيين اليوم ، متطرقا لأهمية تنظيم إقامة الأشقاء بصورة قانونية.

وأشار الزميل عبد الحليم سالم أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة من المهم أن تكون أشجار مثمرة لمردودها الاقتصادي الكبير على مصر، وعلى المواطنين وللحد من تأثير التغيرات المناخية لافتا لأهمية التوسع في زراعات الزيتون في شمال سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وزراعة جوانب الطرق باشجار مثمرة على غرار العديد من دول العالم.

وأوضح ان ازمة تخفيف الاحمال ستنتهى نهائيا الفترة المقبلة بعد توفر الغاز من الخارج ، مشددا على أهمية تنظيم مواعيد اغلاق المجال التجارية على غرار اغلب دول العالم.