لجنة الاعلام بالقومي للمرأة تكرم طلاب الجامعات المصرية المشاركين في رصد الأعمال الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس ومقررة اللجنة ورئيسة المرصد الإعلامي، لقاءً لتكريم ١٩٠ طالب وطالبة من جميع كليات الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية والخاصه والأهلية على مستوى الجمهورية لمشاركتهم في رصد صورة المرأة المصرية بالأعمال المقدمة خلال موسم رمضان الماضي.

واستهلت "القليني"، كلمتها بتقديم خالص التهانى إلى الدكتورة مايا مرسي لتوليها حقيبة وزارة التضامن الإجتماعي وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية فى قدراتها مؤكدة على دورها البارز والمتميز في دعم قضايا المرأة متمنية لها تحقيق مزيد من التقدم والتوفيق في منصبها الجديد.

كما أكدت على أن المجلس قام بتشكيل لجنة لرصد صورة المرأة في الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة على مدار 8 سنوات بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت حتى العام الجاري وعرضت جهود لجنة الرصد موضحة أن العام الجارى تم رصد ٣٦ مسلسل درامي حيث تم من خلاله إعداد تحليل مضمون والخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة بالإضافة إلي إعداد مقارنة بين الأعوام الثماني ومدي الإلتزام باستخدام الكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات تقدير على الطالبات والطلبة المشاركين والتقاط الصور التذكارية.