الصحة: مصر خالية من الملاريا.. والحالات المكتشفة وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلو مصر من مرض الملاريا، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم اكتشافها هي حالات وافدة من الخارج.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الملاريا مرض معدٍ ينتقل عن طريق لدغات البعوض الحامل للمرض، وأنه يمثل تهديدًا لحياة الإنسان.

وأشار إلى أن آخر انتقال مثبت لمرض الملاريا داخل مصر كان في عام 1998، مؤكدًا عدم وجود أي سريان للمرض داخل البلاد حتى الآن.

وأضاف أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية زار مصر مؤخرًا لتقييم برنامج مكافحة الملاريا ومنح مصر شهادة الخلو من المرض، موضحًا أن مهمة الوفد تمثلت في التحقق من عدم وجود سريان داخلي للمرض داخل مصر، والتأكد من أن جميع الحالات المكتشفة هي حالات وافدة من الخارج، وأن مصر لديها نظام ترصد قوي وقادر على الاكتشاف المبكر للحالات ومنع حدوث أي تفشيات.

وأكد عبدالغفار، أن الفريق تأكد من خلو مصر من الملاريا من خلال زيارة المستشفيات والمعامل ووحدات نواقل الأمراض والحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لأماكن تجمع الوافدين من الدول الناقلة للمرض.

كما أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى صعوبة انتشار المرض من أي وافد من الخارج نظرًا للإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر.